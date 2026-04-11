Flat ontruimd na brand in kelder in Almelo

Vandaag, 18:32 - Update: 33 minuten geleden

In een flat aan de Hofkampstraat in Almelo heeft zaterdag brand gewoed. Het vuur ontstond in de kelder van het gebouw. Alle bewoners hebben de flat veilig kunnen verlaten. Acht mensen moesten door de brandweer van hun balkons worden gehaald. Rond 19.00 uur was de brand geblust, meldt de veiligheidsregio.

Vijf bewoners zijn nagekeken door de ambulancedienst omdat ze rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

De brandweer voert nog een naverkenning uit in het pand om er zeker van te zijn dat het vuur helemaal uit is. De bewoners van de flat worden in de buurt opgevangen tot ze terug naar huis kunnen.

Door ANP

