Ook verhoogde kans op brand in natuur bij Den Haag

Ook in de regio rond Den Haag is door de droogte een hogere kans op het ontstaan van branden in de natuur. De brandweer heeft het zogeheten natuurbrandrisico voor de regio Haaglanden vrijdag op het hoogste niveau gezet.

Eerder gebeurde dat voor de regio's Noord-Holland-Noord (Alkmaar en omstreken), Kennemerland (rond Haarlem) en Hollands Midden (bij Leiden). Daar geldt voorlopig "fase 2", waarin mensen extra alert moeten zijn.

"Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind", aldus de brandweer op natuurbrandrisico.nl. Fase 2 is de vervanger van code oranje en code rood.

De rest van het land staat nog op het laagste niveau, fase 1 oftewel "regulier risico". Hieronder vallen wat vroeger de waarschuwingskleuren lichtgroen, donkergroen en geel waren.

ANP