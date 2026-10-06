Bestuurster zet eigen auto in de fik bij uit het raam gooien van sigaret

Een automobiliste heeft dinsdagmiddag op de N206 bij Noordwijk met een weggegooide sigarettenpeuk per ongeluk haar eigen auto in brand gezet. De brandende peuk belandde op de achterbank van haar cabrio. Niet veel later stond de achterkant van de auto in brand.

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De brandweer en politie werden met spoed opgeroepen. Brandweerlieden wisten het vuur te blussen. De bestuurster kwam met de schrik vrij.

Peuk belandt op achterbank

Volgens een 112-corrsepondent reed de vrouw dinsdagmiddag over de Provincialeweg N206 toen ze haar brandende sigarettenpeuk uit de auto gooide. Dat ging mis: de peuk kwam op de achterbank van de cabrio terecht. De brand werd vermoedelijk versneld doordat erop de achterbank rollen papier lagen.

De voorwerpen uit de auto, waaronder rollen met papier, hebben in brand gestaan. Beeld: Flashlight Fotografie

De achterkant van de auto liep door de brand veel schade op. Na het blussen deed de brandweer meerdere metingen om te controleren of het vuur echt uit was.

Afrit en parkeerplaats afgesloten

De beschadigde auto kan niet verder rijden en wordt door een bergingsdienst weggesleept. Door de brand zijn de afrit en de parkeerplaats langs de Provincialeweg N206 tijdelijk afgesloten.