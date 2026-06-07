Enorme rookwolken bij brand Zwaanshoek: 'Oorverdovend harde ontploffing'

In het Noord-Hollandse Zwaanshoek woedt zondagmiddag een brand waarbij veel rook vrijkomt. De brand woedt in een pand van een bouwbedrijf is aan de Hillegommerdijk.

Een omstander, die bij het naastgelegen tuincentrum was, laat aan Hart van Nederland weten dat hij rond 16.15 uur een "oorverdovend harde ontploffing" hoorde. De ontploffing duurde volgens hem minstens tien seconden. "Daarna hoorde ik nog losse explosies."

De man laat weten dat er veel hulpdiensten aanwezig zijn, waaronder vier ambulances.

NL-Alert verstuurd

Vanwege de grote hoeveelheid rook is een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving. Daarin wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Ook krijgen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Over de omvang van de schade en eventuele gewonden is op dit moment niets bekend. De veiligheidsregio was zondagmiddag niet bereikbaar voor verdere toelichting.