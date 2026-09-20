Boot in brand en op drift Westknollendam: 'Spannende momenten'

Spannende momenten in een jachthaven in Westknollendam. Daar vatte zondag een boot vlam. Doordat de touwen doorbrandden, raakte het scheepje los en voer richting andere boten in de haven.

De brand begon zondag rond 16.30 uur op de boot die in jachthaven ZVV West-Knollendam lag. De vlammen sloegen hoog uit het scheepje en er kwamen dikke rookwolken vanaf. Volgens een correspondent ter plaatse brandden de touwen van de boot door. 'Dit werd nog spannend, want door de wind werd-ie brandend richting andere boten geblazen. Gelukkig was de brandweer er supersnel met een boot.'

De brandweer laat weten dat ze de boot terug naar de haven hebben gesleept en daar verder geblust hebben. 'De brandweer sleept de boot naar een kraan bij de haven. Daar zal de boot direct uit het water worden gehaald.'

De oorzaak van de brand is niet bekend.