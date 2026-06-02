Zeer grote brand in restaurant Wijdenes, 'verontrustende' leuzen op gevel

Bij een horecagelegenheid aan de Blokdijk in het Noord-Hollandse Wijdenes heeft dinsdag een zeer grote brand gewoed. Aan meerdere kanten sloegen de vlammen uit het gebouw.

De melding kwam rond 03.30 uur binnen. De brandweer schaalde al snel op naar zeer grote brand. Vanwege de rookontwikkeling werd de omgeving afgezet en is de N506 afgesloten voor verkeer.

In een naastgelegen stal stonden een paard en een pony. Uit voorzorg werden beide dieren in veiligheid gebracht, meldt een correspondent ter plaatse. Bij de brand raakte niemand gewond.

Kort voor 07.00 uur meldde de veiligheidsregio dat het sein brand meester is gegeven. De brand zal niet meer uitbreiden, maar de brandweer is voorlopig nog bezig met het nablussen. "Hierbij kan nog rook en stank vrijkomen", waarschuwt de veiligheidsregio. Het pand moet als verloren worden beschouwd.

Brandstichting

Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar brandstichting, schrijft ze op X. Op het pand zijn volgens de politie "verontrustende leuzen" aangebracht. Op beelden is onder andere de tekst "oprotten" te zien. Ook staan er racistische teksten op de gevel.

Ook zou een raam van het pand zijn ingegooid, meldt de correspondent. Of er een verband bestaat tussen de graffiti en de brand, is nog niet duidelijk.