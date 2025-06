Grote uitslaande brand verwoest loods en woning in Rijsenhout

Een felle brand heeft dinsdagavond een woonhuis en een loods volledig in de as gelegd in het Noord-Hollandse Rijsenhout. De vlammen sloegen rond 23.00 uur uit het dak, waarna de brandweer met man en macht probeerde het vuur onder controle te krijgen. Woensdagochtend werd duidelijk dat er niets meer te redden viel van de gebouwen, meldt Veiligheidsregio Kennemerland.

Vijf woningen in de directe omgeving werden ontruimd. Tien mensen moesten hun huis verlaten en vonden tijdelijk onderdak bij buren of familie. Eén van die woningen – het huis waar de brand ontstond – is compleet verwoest en onbewoonbaar verklaard. De andere bewoners konden inmiddels terug naar hun huizen.

De eigenaar van het afgebrande woonhuis werd ’s nachts nagekeken door ambulancepersoneel. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis en maakt het goed, aldus de woordvoerster van de veiligheidsregio.

Door de grote rookontwikkeling werd er een NL-Alert verstuurd aan inwoners van Rijsenhout en delen van Kudelstaart en Aalsmeer. Mensen werd opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten.

De brandweer heeft urenlang gewerkt om het vuur volledig te blussen. Rond woensdagochtend werd het sein 'brand meester' gegeven. Wat de oorzaak van de brand is geweest, wordt nog onderzocht.