Brand op woonboot in Purmerend: twee mensen naar ziekenhuis

Op de Wheredijk in Purmerend brak zaterdagochtend brand uit op een woonboot. Hulpdiensten rukten massaal uit en riepen omstanders op de hulpverleners de ruimte te geven en uit de rook te blijven.

Drie mensen werden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, waarvan er twee vervolgens naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen, aldus de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Rond 16.45 uur meldt de Veiligheidsregio op X dat de brand uit is. 'De brandweer is bezig met nabluswerkzaamheden. Dit kan nog ongeveer een uur duren.'

Dakwerkzaamheden

De schade bleef beperkt tot één woonboot. Volgende veiligheidsregio is de brand vermoedelijk veroorzaakt door dakwerkzaamheden.

Het fietspad aan de Wheredijk is nog afgesloten: er is een omleiding ingesteld.