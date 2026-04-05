Brand met enorme rookwolken in Obdam

In het Obdam is zondag een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelpand. Om 23.00 uur meldt de brandweer dat het vuur onder controle is. Het gebouw is door het vuur en de bluswerkzaamheden verwoest. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.

Op de locatie waren zonnepanelen aanwezig, in de directe omgeving zijn volgens de veiligheidsregio geen deeltjes daarvan aangetroffen. Die kunnen wel verder in de omgeving zijn verspreid. Advies is om de scherven altijd met handschoenen op te pakken en in de grijze container te deponeren.

De brand aan de Vaart brak aan het begin van de avond door nog onbekende oorzaak uit. Er kwam veel rook vrij en het vuur trok veel bekijks. Met een NL-Alert werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. De brandweer zette onder meer een sloopkraan in om het pand uit elkaar te halen om beter te kunnen blussen.