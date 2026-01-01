Autobedrijf Noord-Scharwoude in lichterlaaie, mogelijk asbest vrijgekomen

Bij een autobedrijf in Noord-Scharwoude woedt donderdagmiddag een grote brand. De brand zorgt voor veel rook, die over woningen en de N242 trekt. Hulpdiensten hebben opgeschaald en een NL-Alert verstuurd. Volgens de veiligheidsregio kan de rook asbestvezels en -resten bevatten.

Volgens een woordvoerster ontstond de brand bij een garage aan De Mossel. Al snel sloeg het vuur over naar een naastgelegen pand. Bij het autobedrijf waren meerdere mensen aanwezig, maar zij konden het pand snel verlaten en de hulpdiensten inschakelen. Bij de brand zijn explosies gehoord.

Volgens de woordvoerster is het vooralsnog niet nodig om omliggende woningen te ontruimen. Wel adviseert de veiligheidsregio omwonenden om deuren en ramen te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.