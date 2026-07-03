Slachtoffer woningbrand Huizen overlijdt aan verwondingen

Een van de twee gewonden die donderdag viel bij de woningbrand in Huizen is overleden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen mededelingen.

Donderdagmiddag woedde een brand in een woning aan de Gooilandweg in de Noord-Hollandse plaats. Daardoor moesten twaalf omliggende woningen worden ontruimd. Het Urban Search and Rescue-team (USAR) zocht nog een tijd naar een derde slachtoffer, maar trof niemand meer aan.

Bij het begin van de brand was er een explosie, maar de oorzaak daarvan is nog niet bekend. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.