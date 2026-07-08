Acht woningen niet meer te redden na grote brand en explosie in Huizen

Na de grote brand vorige week in Huizen aan de Gooilandweg, zijn acht woningen niet meer te redden. Dat komt naar buiten tijdens een bewonersbijeenkomst woensdagvond met de gemeente. Bij de brand is één persoon om het leven gekomen.

Donderdagmiddag vorige week brak brand uit in een woning aan de Gooilandweg. Bij de brand vond ook een explosie plaats. Twaalf woningen moesten worden ontruimd.

Mogelijk derde slachtoffer

De brandweer zette een drone in om een mogelijk derde slachtoffer te zoeken. Ook het Urban Search and Rescue-team (USAR) hielp daarbij met twee speurhonden. Eén persoon raakte gewond. Een ander slachtoffer overleed later aan de gevolgen van de brand.

Bij de plek van de ravage zijn bloemen neergelegd. De politie onderzoekt nog altijd de oorzaak van de brand en de explosie.