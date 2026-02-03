Volg Hart van Nederland
Gewonde bij uitslaande woningbrand in Hoofddorp

Brand

Vandaag, 06:23 - Update: 14 minuten geleden

In een woning aan de Antje Breijerstraat in Hoofddorp is in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand uitgebroken. De vlammen sloegen om zich heen en waren van buitenaf goed te zien. Eén persoon raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand ontstond kort na 03.00 uur en werd al snel uitslaand. Vanwege het gevaar zijn meerdere naastgelegen woningen ontruimd. Bewoners moesten halsoverkop hun huis verlaten en zijn opgevangen op het politiebureau. Het is nog onduidelijk wanneer zij weer terug kunnen.

Nablussen

Meerdere mensen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur na enige tijd onder controle, al werd er nog lang nageblust om nieuwe brandhaarden te voorkomen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Door ANP

