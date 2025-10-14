Parkeergarage en omliggende gebouwen ontruimd door grote brand Hilversum

In een parkeergarage aan de Colosseum 1 in Hilversum woedt een grote brand. Die is ontstaan in een hybride auto, zegt een woordvoerder van de brandweer. Hij bevestigt dat accubranden "specifiek giftige rookgassen uitstoten". Uit omliggende gebouwen zijn daarom ongeveer 2100 mensen geëvacueerd.

De batterij die in zo'n auto zit, kan de brandweer niet met normaal materiaal blussen. Daarvoor is volgens de woordvoerder een "cobra cutter" nodig. "Dat is een machine die de batterij van een hybride of elektrische auto kan penetreren. Daarna kunnen we blussen en koelen." De brandweer heeft versterking vanuit Utrecht ingeroepen. Dat korps heeft extra voertuigen en de "cobra cutter".

Rond 13.00 uur dinsdagmiddag meldde een woordvoerder dat de brandweer nog twee uur nodig heeft om de brand "definitief uit te krijgen". De batterij van de hybride auto is nog niet geblust. "De giftige rookstoffen die nog steeds vrijkomen, worden weggeblazen zodat de brandweer veilig aan het werk kan blijven." Van uitbreiding van de brand is geen sprake.

Container met water

Wanneer de batterij van de auto geblust is, sleept de brandweer het voertuig uit de parkeergarage en dompelt het in een grote container met water, zegt de woordvoerder. "De auto moet daar 24 uur in blijven, omdat de batterij heel langzaam afkoelt."

De brandweer "heeft geen slachtoffers in beeld". Of andere auto's in de parkeergarage beschadigd zijn, is nog niet bekend.