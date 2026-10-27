Uitslaande brand zorgt voor flinke schade aan woning Enkhuizen

Een uitslaande brand heeft dinsdagmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning aan de Kruislaan in Enkhuizen. Omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd. De brand is inmiddels onder controle, meldt de Veiligheidsregio.

De brand brak dinsdag rond 17.00 uur uit. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Uit de bovenverdieping waren felle vlammen te zien en er kwam veel rook vrij. Er was tijdens de brand niemand in de woning aanwezig. Omdat de brand dreigde over te slaan, werden twee naastgelegen huizen tijdelijk ontruimd.

Om 18.25 uur was het vuur onder controle. De woning raakte flink beschadigd door de brand. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Botsing brandweerwagen

Tijdens de brandweerinzet botste een brandweerwagen tegen een geparkeerde auto. De auto liep hierdoor schade op.