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Uitslaande brand in binnenstad Enkhuizen, meerdere straten zonder stroom

Brand

Vandaag, 11:42

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Een uitslaande brand in een woning aan de Zuider Havendijk in Enkhuizen heeft zaterdagochtend voor een stroomstoring in de omgeving gezorgd. Om veilig te kunnen werken bij de getroffen woning moet de elektriciteit worden afgesloten. Daardoor zitten meerdere straten in de oude binnenstad tijdelijk zonder stroom.

De brand brak kort voor 07.00 uur uit. Ongeveer een uur later had de brandweer het vuur onder controle. Bij de brand kwam één persoon zelf uit de woning naar buiten. Die had rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht.

Stroom uit in omgeving

Volgens de veiligheidsregio moet de stroom bij de woning worden afgesloten. Daarom gaat ook in de directe omgeving tijdelijk de elektriciteit uit.

Het gaat waarschijnlijk om woningen aan de Zuider Havendijk, Hennegat, Breedstraat, Dijkstraatje, de Bocht en de Bergervisserstraat.

Grote inzet brandweer

Voor het bestrijden van de brand werden meerdere brandweerwagens en een hoogwerker ingezet. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur verder om zich heen greep.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. De veiligheidsregio verwacht dat de stroomvoorziening rond het begin van de middag weer kan worden hersteld.

Door Redactie Hart van Nederland

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