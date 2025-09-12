Terug

Hond en katten overleden bij woningbrand in Diemen

Brand

Vandaag, 14:03

Een woningbrand in Diemen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een hond en twee katten het leven gekost. Het vuur ontstond rond 02.00 uur in een tussenwoning aan de Gerardt Burghoutweg, vermoedelijk door problemen met de oplader van een elektrische fiets.

De schade aan de woning is groot. Op beelden van een correspondent is te zien dat de hele benedenverdieping is uitgebrand. De brand was zo heftig dat ook de buren tijdelijk hun huis moesten verlaten. Zij mochten later die nacht terug, maar de getroffen bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel wegens rookinhalatie, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Huisdieren overleden

De huisdieren overleefden de brand niet. De Dierenambulance Amsterdam laat weten dat een van de katten nog is gereanimeerd. "Maar dat mocht helaas niet baten. We hebben het geprobeerd, maar de kat is later alsnog overleden."

De overleden hond en katten zijn meegenomen door de Dierenambulance.

