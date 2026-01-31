Grote brand in Den Helder: bewoners via hoogwerker van balkon gered

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een grote brand uitgebroken in een woning aan de Schoenerstraat in Den Helder, daarbij zijn zes mensen gewond geraakt. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en omliggende woningen werden ontruimd vanwege rook en brandgevaar. Omdat niet iedereen via het trappenhuis zijn woning kon verlaten, werden sommige bewoners met een hoogwerker van hun balkon gehaald.

De brand woedde in één woning van een portiekflat en richtte flinke schade aan. Vijf omliggende woningen liepen rookschade op. De bewoners daarvan konden niet terug naar huis en zijn voor de nacht opgevangen in een hotel.

Tijdens de brand raakten zes personen lichtgewond. Een van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vijf andere mensen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, vooral vanwege klachten door rookinhalatie.

Het ontruimen verliep niet overal via het trappenhuis. Meerdere bewoners zijn met een hoogwerker van hun balkon gehaald, omdat het gebouw niet veilig was om te verlaten. Zij werden opgevangen door de hulpdiensten.

Asbest gevonden

Aan de voorkant van de portiekflat is later in een klein gebied asbestverdacht materiaal aangetroffen. Uit voorzorg is dat deel afgezet met oranje lint. Een gespecialiseerd bureau onderzoekt of het daadwerkelijk om asbest gaat.

De gemeente laat de rest van de straat schoonvegen. De brand is inmiddels geblust.