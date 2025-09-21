Terug

Uitslaande brand legt strandpaviljoen Castricum grotendeels in de as

Brand

Vandaag, 09:09

Een strandpaviljoen in het Noord-Hollandse Castricum staat zondagochtend in brand. De zeer grote brand is uitslaand en er is veel zwarte rook, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De brand woedt in strandpaviljoen Zand aan de Zeeweg. Wie last heeft van de rook wordt opgeroepen ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.

Het blussen van de brand duurt gaat volgens de hulpdiensten nog zeker enkele uren duren. Door de harde wind blijft de brand zich nog uitbreiden, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Ook meldde de organisatie eerder zondagochtend dat het bluswerk effect leek te hebben en dat de brandweer een gedeelte van het strandpaviljoen kan behouden.

Later meer.

