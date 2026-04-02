Grote brand in Blokker onder controle, NL-alert ingetrokken

Op het terrein van een autodemontagebedrijf in het West-Friese Blokker is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brand zorgt voor een enorme rookpluim, waarop in de omgeving een NL-Alert is verstuurd. Deze is inmiddels ingetrokken, de brand is sinds 20.00 uur donderdagavond onder controle.

De brand begon rond 17.00 uur bij de sloperij, waarbij tientallen auto's in de brand vlogen. Vooralsnog zijn er volgens de Veiligheidsregio geen gewonden bekend. De autowrakken zijn uit elkaar getrokken zodat de brand effectiever bestreden kan worden. Donderdagmiddag waren er meerdere brandweervoertuigen aanwezig om te helpen met blussen.

Afgelast

De naastgelegen voetbalclub VV De Blokkers heeft leden verzocht om weg te blijven bij de velden, omdat de wind de rook over het sportcomplex blaast. Trainingen en wedstrijden zijn daarom afgelast, meldt de club op Facebook. De as valt neer op de grasvelden.

"De staat van de velden kan nog niet worden vastgesteld", zegt clubvoorzitter Jeroen Jansen tegen Hart van Nederland. Er zou volgens hem sprake zijn van een chemische brand. Eerder was er ook al een brand bij het bedrijf, waar de vereniging ook hinder van ondervond.