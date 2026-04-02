Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote brand in Blokker onder controle, NL-alert ingetrokken

Brand

2 apr 2026, 18:03 - Update: 2 apr 2026, 20:47

Link gekopieerd

Op het terrein van een autodemontagebedrijf in het West-Friese Blokker is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brand zorgt voor een enorme rookpluim, waarop in de omgeving een NL-Alert is verstuurd. Deze is inmiddels ingetrokken, de brand is sinds 20.00 uur donderdagavond onder controle.

De brand begon rond 17.00 uur bij de sloperij, waarbij tientallen auto's in de brand vlogen. Vooralsnog zijn er volgens de Veiligheidsregio geen gewonden bekend. De autowrakken zijn uit elkaar getrokken zodat de brand effectiever bestreden kan worden. Donderdagmiddag waren er meerdere brandweervoertuigen aanwezig om te helpen met blussen.

Afgelast

De naastgelegen voetbalclub VV De Blokkers heeft leden verzocht om weg te blijven bij de velden, omdat de wind de rook over het sportcomplex blaast. Trainingen en wedstrijden zijn daarom afgelast, meldt de club op Facebook. De as valt neer op de grasvelden.

"De staat van de velden kan nog niet worden vastgesteld", zegt clubvoorzitter Jeroen Jansen tegen Hart van Nederland. Er zou volgens hem sprake zijn van een chemische brand. Eerder was er ook al een brand bij het bedrijf, waar de vereniging ook hinder van ondervond.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.