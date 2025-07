Woningen ontruimd na felle brand in viswinkel in Amsterdam

Bij een brand in een viswinkel aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Amsterdam is in de nacht van zondag op maandag zoveel rook vrijgekomen, dat twaalf omliggende portiekwoningen werden ontruimd. Ook riep de brandweer mensen in de omgeving op ramen en deuren te sluiten als ze last hadden van de rook.

De brand in stadsdeel Nieuw-West was in eerste instantie lastig bereikbaar voor de brandweer door de rolluiken voor de winkel. Toch meldde de brandweer tegen 02.30 uur dat de brand was geblust. Alle bewoners mochten kort daarna hun huis weer betreden.

De viswinkel heeft aanzienlijke brandschade opgelopen. Een naastgelegen kapperszaak liep tijdens de bluswerkzaamheden waterschade op. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

ANP