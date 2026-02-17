Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zeer grote brand in Amsterdam, meerdere personen naar ziekenhuis

Brand

Vandaag, 06:13 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In een winkel aan de Ferdinand Bolstraat in de Amsterdamse wijk De Pijp is in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn meerdere personen naar het ziekenhuis vervoerd.

Om hoeveel mensen het precies gaat en hoe ernstig hun verwondingen zijn, kan de woordvoerder niet zeggen. Ook zijn meerdere mensen ter plaatse nagekeken, omdat zij rook hebben ingeademd.

De brand brak even na 05.15 uur uit in een pand naast de Ierse pub O'Donnell's. Inmiddels is de brand grotendeels onder controle. De brandweer is nog bezig met sloopwerkzaamheden om bij alle brandhaarden te komen, zegt de woordvoerder.

Meerdere woningen boven de winkel werden ontruimd. Volgens de woordvoerder gaat het om "een stuk of vier" woningen. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners terug naar huis kunnen en of zij in de tussentijd ergens worden opgevangen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.