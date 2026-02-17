Zeer grote brand in Amsterdam, meerdere personen naar ziekenhuis

In een winkel aan de Ferdinand Bolstraat in de Amsterdamse wijk De Pijp is in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn meerdere personen naar het ziekenhuis vervoerd.

Om hoeveel mensen het precies gaat en hoe ernstig hun verwondingen zijn, kan de woordvoerder niet zeggen. Ook zijn meerdere mensen ter plaatse nagekeken, omdat zij rook hebben ingeademd.

De brand brak even na 05.15 uur uit in een pand naast de Ierse pub O'Donnell's. Inmiddels is de brand grotendeels onder controle. De brandweer is nog bezig met sloopwerkzaamheden om bij alle brandhaarden te komen, zegt de woordvoerder.

Meerdere woningen boven de winkel werden ontruimd. Volgens de woordvoerder gaat het om "een stuk of vier" woningen. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners terug naar huis kunnen en of zij in de tussentijd ergens worden opgevangen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.