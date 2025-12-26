Volg Hart van Nederland
Vlammenzee in Amsterdam: autobrand slaat over op woning

Brand

Vandaag, 11:43 - Update: 2 uur geleden

In Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag een autobrand overgeslagen naar een woning. De brand ontstond bij meerdere voertuigen die geparkeerd stonden. Buurtbewoners zeggen dat ze harde knallen hoorden vlak voordat de vlammen omhoogschoten.

De brandweer bevestigt aan Hart van Nederland dat twee auto's en een scooter in brand stonden en dat het vuur vervolgens een woning bereikte. Volgens een correspondent ter plaatse moest een moeder met haar kind langs de vlammen het huis uit vluchten. De woordvoerder kan dit niet bevestigen.

De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de vlammen rap onder controle. Er raakten volgens de woordvoerder niemand gewond. Bewoners zijn ter plekke gecontroleerd maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De woning liep flinke schade op. De straat werd tijdelijk afgezet zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

