Twee branden tegelijk in Amsterdam, ook explosief achtergelaten en geschoten

Brand

Vandaag, 08:13 - Update: 2 uur geleden

In Amsterdam zijn in de nacht van maandag op dinsdag op twee verschillende plekken vrijwel tegelijk branden uitgebroken. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen de twee incidenten.

Aan de Barbara van Meertenstraat stonden rond 04.15 uur een auto en een woning in brand. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en had het vuur relatief snel onder controle. Op beelden bovenaan dit artikel is de schade goed te zien.

Na de brand ontdekte de politie een kogelgat in een raam op de eerste verdieping van de woning. Ook is er een explosief achtergelaten, laat een politiewoordvoerder weten. Agenten doorzochten de straat en markeerden meerdere plekken met pylonnen. Forensische specialisten zijn ingeschakeld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Niemand raakte gewond.

Brand bij voordeur even verderop

Even verderop, aan de J.M. den Uylstraat, kwam rond hetzelfde tijdstip een melding binnen van brand bij de voordeur van een woning. Ook daar had de brandweer het vuur snel onder controle. De voordeur raakte wel zwaar beschadigd en bleef zwartgeblakerd achter, is te zien op onderstaande beelden:

Brand bij voordeur Amsterdam, buurtbewoners hoorden knal
0:39

Brand bij voordeur Amsterdam, buurtbewoners hoorden knal

Buurtbewoners verklaren dat zij voorafgaand aan de brand een harde knal of explosie hebben gehoord. Of er daadwerkelijk sprake was van een explosie, wordt nog onderzocht. Ook hier raakte niemand gewond.

De politie is in beide zaken een onderzoek gestart en onderzoekt ook of de zaken iets met elkaar te maken hebben. Er is nog niemand aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

