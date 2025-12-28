Volg Hart van Nederland
Seniorenflat in Amsterdam vol rook door brand, bewoners geëvacueerd

Brand

Vandaag, 08:14 - Update: 2 uur geleden

In een seniorenflat aan het Kramatplantsoen in de Indische Buurt in Amsterdam zijn bewoners in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door brand. Het gebouw werd deels ontruimd vanwege hevige rookontwikkeling, meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op X.

De brand ontstond op de derde verdieping van seniorenflat Flevopoort en was snel geblust. Maar er had zich veel rook door het gebouw verspreid. De seniorenflat werd daarom deels ontruimd. De bewoners werden opgevangen in het Flevohuis, dat aan de overkant ligt.

Meerdere personen ademden rook in en werden nagekeken door ambulancepersoneel.

Schade

Omstreeks middernacht mochten de bewoners terug naar huis, omdat de rook was weggetrokken. Alleen de bewoner van het appartement waar de brand was ontstaan kon niet terug, omdat de schade te groot was. De bewoner wordt elders opgevangen.

Door ANP

