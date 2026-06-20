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Brand na explosie bij woning in Amsterdam-Oost, 24 appartementen ontruimd

Brand na explosie bij woning in Amsterdam-Oost, 24 appartementen ontruimd

Brand

Vandaag, 18:56

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Een explosie bij een woning aan de Ombilinstraat in Amsterdam-Oost heeft zaterdag aan het einde van de middag brand veroorzaakt. Vier personen zijn ter plekke nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis.

Ontruimd

24 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd, meldt de veiligheidsregio. Wanneer de bewoners terug naar huis mogen is nog niet bekend.

Rond 18.00 uur was de brand geblust, meldde de woordvoerder. Die kon over de schade nog niets zeggen. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De politie doet onderzoek.

Door ANP

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