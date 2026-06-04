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Geluidswal langs A10 in lichterlaaie, rookwolk boven snelweg

Brand

Vandaag, 19:05

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Langs de A10 bij Amsterdam is donderdagmiddag een geluidswal in brand gevlogen. De felle vlammen zorgden voor een flinke rookwolk boven de snelweg en in de omgeving. Inmiddels is de brand onder controle.

De brand brak rond 15.45 uur uit op de Ringweg-West ter hoogte van afslag Westpoort. Meerdere blusvoertuigen kwamen ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio aan Hart van Nederland weten.

Op bovenstaande beelden is te zien dat de geluidswal voor een groot deel is verwoest door de brand.

Eerdere brand

In juni 2025 brak ook al brand uit in een geluidswal langs de A10 Ringweg-West.

Door Redactie Hart van Nederland

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