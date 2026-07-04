Persoon overleden bij brand op boot in Amsterdam-West

Een persoon is zaterdagochtend vroeg overleden bij een brand op een boot aan de Geuzenkade in Amsterdam-West. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van AT5. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld.

De melding van de brand kwam iets voor 05.00 uur binnen. De brandweer haalde het slachtoffer tijdens de bluswerkzaamheden uit de boot en verleende direct eerste hulp. Die hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Politie doet onderzoek

De politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Ook wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van de overleden persoon.