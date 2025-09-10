Ouderen op straat na ontruiming 49 woningen in Aerdenhout

Als je de beelden ziet, denk je bijna dat ze allemaal genieten van de laatste zonnestralen van de zomer. Met een warmtedeken van de brandweer dan. De oudere bewoners van de Jaap Buijshof in Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, moesten om een minder leuke reden buiten zitten. Woensdagmiddag ontstond er brand bij een gasleiding tijdens werkzaamheden aan de leiding.

De bewoners wachten op straat tot ze hun huizen weer in kunnen - beeld: Mizzle Media/Michel van Bergen

De hulpdiensten rukten aan het begin van de middag groots uit. Het vuur was snel geblust, maar er bleef gas uit de leiding stromen. Daarom zijn de 49 woningen ontruimd. De bewoners, vooral ouderen, werden buiten op straat opgevangen. Ze zitten daar op klapstoeltjes bij elkaar.

Stedin is ter plaatse gekomen om de leiding af te sluiten. Metingen moeten uitwijzen wanneer de bewoners weer terug kunnen. Wanneer dit zal zijn, is nog onbekend. Ook is nog onduidelijk hoe groot de schade is.