Vijf stieren omgekomen bij stalbrand, rook trekt over Zevenbergen

Bij een grote stalbrand in Zevenbergen zijn donderdagmiddag vijf stieren om het leven gekomen. De stal aan de Huizersdijk is niet meer te redden en wordt door de brandweer gecontroleerd uitgebrand. Bij de brand komt veel rook vrij die over het Brabantse dorp trekt.

Voor zover bekend zijn er verder geen gewonden. De vijf stieren die nog in de stal stonden, konden niet meer worden gered.

Rook trekt over Zevenbergen

De veiligheidsregio roept mensen op uit de rook te blijven. Wie last heeft van de rook, krijgt het advies ramen en deuren te sluiten. Ook moeten de mechanische ventilatie en ventilatieroosters worden gesloten.

Vanwege de brand is opgeschaald naar GRIP 1. Dat gebeurt wanneer meerdere hulpdiensten betrokken zijn en er ter plaatse structurele coördinatie nodig is.

Huizersdijk afgesloten

De Huizersdijk is vanwege de inzet van de hulpdiensten afgesloten. De veiligheidsregio vraagt mensen weg te blijven van het incident en de hulpverleners de ruimte te geven.

De brandweer laat de stal gecontroleerd uitbranden.