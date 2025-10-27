Terug

Vlammenzee verwoest huis en loods op woonwagenkamp in Wouw

Brand

Vandaag, 06:36 - Update: 3 uur geleden

Een felle brand heeft in de nacht van zondag op maandag grote schade aangericht op een woonwagenkamp in Wouw. Rond middernacht brak het vuur uit in een loods aan de Boterstraat. Binnen korte tijd sloegen de vlammen over naar een naastgelegen huis en schuur.

De vlammen waren bij aankomst van de brandweer al metershoog. De bewoners konden gelukkig op tijd naar buiten. "Alle bewoners zijn veilig", meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met groot materieel uit om te voorkomen dat het vuur verder zou overslaan naar andere woningen op het kamp.

Gebouwen verloren, oorzaak nog onbekend

De ronde stalen loods, de woning en een naastgelegen schuur kunnen als verloren worden beschouwd. Rond 02.45 uur 's nachts was de brand onder controle, maar het nablussen duurde nog uren. Daarbij kwam veel witte rook vrij.

Hoe het vuur kon ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder verspreidde over het kamp, maar de schade aan de getroffen gebouwen is groot.

