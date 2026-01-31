Volg Hart van Nederland
Twee mannen opgepakt na felle woningbrand in Waalwijk

Brand

Vandaag, 07:21 - Update: 3 uur geleden

In het Noord-Brabantse Waalwijk zijn twee mannen aangehouden na een brand in een appartement. De politie gaat uit van brandstichting. De brand zorgde in de nacht van vrijdag op zaterdag voor flinke onrust in een wooncomplex.

Het vuur brak uit in een appartement aan het Diederikhof en was korte tijd fel. Vanwege de rook en het gevaar werd het hele appartementencomplex ontruimd. Bewoners moesten midden in de nacht hun woning verlaten.

Een deel van de bewoners kon later weer terug naar huis. Voor mensen die in de appartementen direct naast de getroffen woning wonen, was dat niet mogelijk. Zij konden niet terug vanwege de schade en veiligheidsrisico’s.

Aanhoudingen

De twee aangehouden mannen verbleven in het appartement waar de brand ontstond. De politie heeft hen meegenomen voor verhoor en doet verder onderzoek naar de oorzaak van het vuur.

Bij dat onderzoek is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Wat zij precies hebben onderzocht en of er gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen, is niet bekendgemaakt.

