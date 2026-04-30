Zes panden beschadigd bij brand op woonboulevard Waalwijk

Bij een grote brand op een woonboulevard in Waalwijk hebben zes panden zware schade opgelopen, meldt de veiligheidsregio. De brand ontstond in het magazijn van een winkelpand en sloeg over naar naastgelegen winkelpanden.

Door de brand werd de nabijgelegen Professor Kamerlingh Onnesweg afgesloten en zijn omwonenden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Rond 18.00 uur meldde de veiligheidsregio dat er is afgeschaald qua inzet, maar dat de brandweer ter plaatse was voor de afwikkeling. Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij. Er zijn geen gewonden gevallen.