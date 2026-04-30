Zeer grote brand bij bouwmarkt, rookpluimen boven Waalwijk

Op een industrieterrein aan de Professor Zeemanweg in Waalwijk is donderdagmiddag brand uitgebroken in een bouwmarkt. Later in de middag is de brand overgeslagen naar andere winkels. De veiligheidsregio meldt dat de brandweer de brand heeft opgeschaald naar een zeer grote brand. Het terrein is inmiddels afgesloten.

De brand brak rond tien over twee uit in het magazijn van de bouwmarkt op het industrieterrein. De winkel werd daarna snel ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Op hetzelfde industrieterrein zitten meerdere meubel- en kluswinkels.

Brandweer vraagt om bijstand

De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt, waaronder vijf tankautospuiten en twee hoogwerkers. Vanuit onder meer Kaatsheuvel en Wijk en Aalburg is bijstand gevraagd. De brandweer bestrijd de brand nu defensief van buiten. Over de precieze omvang van de brand, de schade en eventuele gewonden is nog niets bekend. Wel is de N261 richting Tilburg uit voorzorg afgesloten.