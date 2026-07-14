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Kringloopwinkel Veldhoven zwaar beschadigd door nachtelijke brand

Brand

Vandaag, 06:21

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De grote brand in een kringloopwinkel aan de Dorpstraat in Veldhoven is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer is nog bezig met nablussen, waardoor in de directe omgeving nog steeds rookoverlast kan zijn. De brand brak rond 02.00 uur uit.

Meerdere bluseenheden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. De brandweer bluste van buitenaf, omdat het gebouw door de brand instabiel is geworden. Daarom konden brandweerlieden het pand niet betreden.

Omwonenden tijdelijk weg

Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen. Enkele omwonenden moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten.

De Dorpstraat werd tijdelijk afgesloten. Ook de kruising met De Run werd voor een deel afgesloten voor verkeer.

Door Redactie Hart van Nederland

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