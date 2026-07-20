Enorme vlammenzee bij brand op industrieterrein in Udenhout

In een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein in het Brabantse Udenhout is maandagochtend een grote uitslaande brand uitgebroken. Bij de brand komen dikke, zwarte rookwolken vrij die van grote afstand te zien zijn.

De brandweer kreeg rond 07.15 uur de eerste melding. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zitten in het pand aan de Transportweg onder meer een keukenzaak en een handelaar in natuursteen. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren dichthouden.

De enorme rookpluim is van grote afstand te zien:

Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers.