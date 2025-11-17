Toch geen zwaargewonden bij brand woonzorgcentrum Tilburg: 'Na controle naar huis'

Bij de brand in woonzorgcentrum De Leyhoeve in Tilburg zaterdagavond zijn toch geen gewonden gevallen. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat aan NU.nl en Omroep Brabant weten dat eerdere berichten over twee zwaargewonden niet blijken te kloppen.

In eerste instantie werden twee personen als zwaargewond geclassificeerd, vertelt de woordvoerder van de veiligheidsregio. "Op het moment dat wij bezig zijn met een evacuatie, classificeren wij gewonden van lichtgewond tot zwaargewond. Op die manier kan de ambulance de juiste zorg bieden."

Volgens de woordvoerder zijn er zaterdag ook daadwerkelijk twee personen ter controle naar het ziekenhuis gebracht. "Zij hadden flink wat zwarte rook ingeademd. Bij dit soort verwondingen is niet binnen vijf minuten te zien hoeveel last iemand daarvan heeft. Dat is dus een reden om ze als zwaargewond te classificeren."

Later in het ziekenhuis bleek dat de verwondingen meevielen en de twee slachtoffers meteen naar huis konden.