Grote brand in loodsen Someren, rook trekt over het dorp

Brand

Vandaag, 22:39 - Update: Vandaag, 22:54

In het Noord-Brabantse Someren is een grote brand uitgebroken in drie loodsen met bouwmaterialen. Er komt veel rook vrij, die over de kern van de plaats trekt. Er zijn meerdere blusvoertuigen aanwezig.

De brandweer heeft meerdere keren opgeschaald om overslag naar een ander pand te voorkomen. Dat lukte niet, het vuur wist het pand toch te bereiken. Mogelijk staan er vrachtwagens in de loods opgeslagen, maar dat is niet zeker, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Hart van Nederland. Tot nu toe is er geen NL-Alert verstuurd vanwege de rook. Wel raadt de brandweer aan om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

Later meer.

Door Redactie Hart van Nederland

