Kat overlijdt bij brand in appartement Oss

Vandaag, 10:41 - Update: 1 uur geleden

Bij een brand in een appartement aan de Monsterstraat in Oss is vrijdagochtend een kat om het leven gekomen. Dat bevestigt de brandweer aan Hart van Nederland. De brand ontstond op de bovenste verdieping van een pand in het centrum.

Omwonenden hoorden een rookmelder en schakelden de brandweer in. Die rukte met spoed uit en schaalde op naar middelbrand, onder meer omdat het om een monumentaal pand ging en niet duidelijk was of er mensen binnen waren. Dat bleek niet zo te zijn.

De bewoner kwam later bij de woning aan. Toen werd duidelijk dat er een kat binnen was. Het dier heeft de brand niet overleefd.

De brand bleef beperkt tot het appartement. Andere woningen liepen rook- en roetschade op. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

