Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Grote brand bij zorgboerderij in Oijen, bewoners en paarden op tijd gered

Grote brand bij zorgboerderij in Oijen, bewoners en paarden op tijd gered

Brand

Vandaag, 07:25

Link gekopieerd

In het Brabantse Oijen is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken bij een agrarisch bedrijf met een zorgboerderij. De brand ontstond rond 02.00 uur aan de Lutterweg. Bewoners moesten halsoverkop hun bed uit en naar buiten.

Ook de dieren op het terrein werden in veiligheid gebracht. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden bij rookoverlast.

Brand bij houtwerkplaats

Volgens de brandweer begon het vuur in een houtwerkplaats. Ook waren er zonnepanelen bij de brand betrokken. Daardoor lagen delen van zonnepanelen verspreid in de omgeving. Rond 04.15 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Op de zorgboerderij wonen mensen met een beperking. Zij zijn tijdelijk ergens anders opgevangen en mochten later weer terug naar huis. De paarden zijn op tijd uit hun stallen gehaald. Volgens de brandweer zijn zowel de bewoners als de dieren ongedeerd gebleven.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.