Grote brand bij zorgboerderij in Oijen, bewoners en paarden op tijd gered

In het Brabantse Oijen is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken bij een agrarisch bedrijf met een zorgboerderij. De brand ontstond rond 02.00 uur aan de Lutterweg. Bewoners moesten halsoverkop hun bed uit en naar buiten.

Ook de dieren op het terrein werden in veiligheid gebracht. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden bij rookoverlast.

Brand bij houtwerkplaats

Volgens de brandweer begon het vuur in een houtwerkplaats. Ook waren er zonnepanelen bij de brand betrokken. Daardoor lagen delen van zonnepanelen verspreid in de omgeving. Rond 04.15 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Op de zorgboerderij wonen mensen met een beperking. Zij zijn tijdelijk ergens anders opgevangen en mochten later weer terug naar huis. De paarden zijn op tijd uit hun stallen gehaald. Volgens de brandweer zijn zowel de bewoners als de dieren ongedeerd gebleven.