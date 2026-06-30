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Grote brand in koeienstal in Mariahout, dieren uit stal gehaald

Brand

Vandaag, 21:02

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In een grote koeienstal aan het Bosven in Mariahout is dinsdagavond brand uitgebroken, daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De brandweer is met veel voertuigen aanwezig om de brand te bestrijden. Op beelden is te zien dat meerdere koeien brandwonden hebben opgelopen.

De brand ontstond kort na 20.00 uur. Vanwege de omvang van het vuur heeft de brandweer meerdere keren opgeschaald en zijn extra hulpdiensten opgeroepen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio vertelt aan Hart van Nederland dat twee mensen met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Koeien uit de stal gehaald

Meerdere koeien zijn inmiddels uit de stal gehaald en staan buiten. Op beelden is te zien hoe hulpdiensten en omstanders een koe vasthouden terwijl een brandweerman een brandwond van het dier koelt met water. Het is nog niet duidelijk of zich nog dieren in de stal bevinden.

Beeld: SQ Vision

Beeld: SQ Vision

De woordvoerder van de veiligheidsregio laat verder weten dat de brandweer rond 23.00 uur nog aan het nablussen was. "En dat gaat nog wel even duren omdat er veel hooi in de stal ligt."

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

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