Varkens gered bij grote schuurbrand in Brabantse Luyksgestel

In Luyksgestel (Noord-Brabant) is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een schuur aan de Boscheind. De brand werd gemeld via Brabant Alert, een samenwerkingsverband van veiligheidsregio's, hulpdiensten en gemeenten in Noord-Brabant.

De brandweer rukte uit met drie blusvoertuigen. In een naastgelegen schuur stonden twee varkens, die door de brandweer op tijd in veiligheid werden gebracht. De dieren zijn naar een weiland gebracht. Of er mensen gewond zijn geraakt, is nog onbekend.

De brand was rond 01.30 uur onder controle. Eén van de drie ingezette voertuigen bleef ter plaatse om na te blussen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.