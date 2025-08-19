Politie vindt 'pijpbommen' in auto bij bosbrand in Hoogeloon

De politie in Noord-Brabant was dinsdag onderweg naar een melding van een bosbrand, toen agenten bij een bos in Hoogeloon een auto aantroffen met explosief materiaal. Volgens Omroep Brabant gaat het waarschijnlijk om pijpbommen.

De politie zette direct de omgeving af en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) kwam ter plaatse om het materiaal veilig te stellen. Of de explosieven iets te maken hebben met de bosbrand, is nog niet duidelijk.

Er is een 44-jarige man uit Veldhoven aangehouden, vermoedelijk de eigenaar van de auto. Forensisch specialisten zijn ter plaatse voor sporenonderzoek op de plek van de brand.

Wat is een pijpbom?

Een pijpbom is een explosief dat wordt gemaakt van een metalen buis die aan beide kanten wordt afgesloten. In de huls wordt bijvoorbeeld buskruit of een andere ontvlambare stof gestopt.