'Dode bij brand in appartement Heeze'

Brand

Vandaag, 06:57 - Update: 37 minuten geleden

Bij een brand in een woning in Heeze is maandagochtend een dodelijk slachtoffer gevonden. Dat melden meerdere media. De brand brak uit in een appartementencomplex met drie woningen aan het Berkelmanspad in de Noord-Brabantse plaats.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Hij zegt dat het vuur "kort en hevig" woedde in de benedenwoning. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld.

De brandweer laat weten dat na het afronden van het blussen wordt teruggekeerd naar de kazerne voor een evaluatie met een collegiaal ondersteuningsteam. "Dit is een standaardproces bij incidenten met impact voor onze mensen."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

