Man (37) overleden na woningbrand in Geldrop

Een 37-jarige man uit Geldrop is zaterdagochtend overleden na een brand in zijn woning aan de Van Erpstraat. De brand brak rond 06.30 uur uit.

Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Onderzoek

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en laat weten dat op dit moment nog alle scenario’s worden opengehouden.