Grote brand in appartementencomplex Etten-Leur, gebouw ontruimd

Brand

Vandaag, 07:24 - Update: 44 minuten geleden

In een appartementencomplex aan de San Francescolaan in Etten-Leur is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer schaalde op naar grip 1. Het gebouw moest ontruimd worden.

De brand begon vermoedelijk in een berging. De bewoners werden opgevangen door de hulpdiensten. De brandweer zette onder andere een hoogwerker en meerdere tankautospuiten in.

In de berging trof de brandweer een brandhaard aan, die onder controle werd gebracht. Ook andere delen van het complex werden gecontroleerd.

Rook ingeademd

Meerdere personen werden door ambulancepersoneel gecontroleerd, omdat zij rook hadden ingeademd. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Omstreeks 03.00 uur was de situatie onder controle. Bewoners konden onder begeleiding van de brandweer veilig terugkeren naar hun appartementen. De brandweer controleert de woningen nog op de aanwezigheid van koolmonoxide.

Door ANP

