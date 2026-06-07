OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Meerdere gewonden bij woningbrand Eindhoven, bewoners via dak gered

Brand

Vandaag, 19:18

Link gekopieerd

Bij een woningbrand aan de Tongelresestraat in Eindhoven zijn zondag meerdere mensen gewond geraakt. De brand brak aan het einde van de middag uit en ging gepaard met flinke rookontwikkeling.

Volgens de veiligheidsregio hebben vijf mensen rook ingeademd. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.

Brandweer redt bewoners met hoogwerker

De brandweer moest meerdere bewoners uit een benarde situatie bevrijden. Enkele mensen klommen uit een dakkapel het dak op om aan de rook te ontsnappen, meldt een correspondent ter plaatse. Met behulp van een hoogwerker werden zij vervolgens in veiligheid gebracht.

De brand woedde aan de achterzijde van de woning en was volgens de correspondent ter plaatse kort maar fel. Verschillende omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.