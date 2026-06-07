Meerdere gewonden bij woningbrand Eindhoven, bewoners via dak gered

Bij een woningbrand aan de Tongelresestraat in Eindhoven zijn zondag meerdere mensen gewond geraakt. De brand brak aan het einde van de middag uit en ging gepaard met flinke rookontwikkeling.

Volgens de veiligheidsregio hebben vijf mensen rook ingeademd. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.

Brandweer redt bewoners met hoogwerker

De brandweer moest meerdere bewoners uit een benarde situatie bevrijden. Enkele mensen klommen uit een dakkapel het dak op om aan de rook te ontsnappen, meldt een correspondent ter plaatse. Met behulp van een hoogwerker werden zij vervolgens in veiligheid gebracht.

De brand woedde aan de achterzijde van de woning en was volgens de correspondent ter plaatse kort maar fel. Verschillende omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.