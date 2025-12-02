Verzamelaar Perry verliest deel verzameling oldtimers na brand in loods

Aan de Gabriel Metsulaan in Eindhoven is dinsdagmiddag een felle brand uitgebroken in een loods met onder andere oldtimers. Omwonenden zagen dikke zwarte rook uit de garage opstijgen. De eigenaar werd direct op de hoogte gebracht en reed plankgas naar de loods.

Verzamelaar Perry van den Eertwegh kan alleen toekijken hoe de rook uit zijn loods slaat, vlak bij het centrum van Eindhoven. "Ik werd opgebeld dat er rook uit de loods kwam. Toen dacht ik wel: 'oei, dat is niet goed'. Toen ben ik gelijk maar gaan kijken," zegt hij tegen Hart van Nederland. In de loods staan niet alleen oldtimers, maar ook een heleboel automemorabilia.

Verkeerde sleutel

Binnenkomen lukt hem niet, omdat hij in de haast de verkeerde sleutel heeft meegenomen. Achteraf had hij daar geluk mee, krijgt hij later van de brandweer te horen. "Zij vertelden dat de brand dan ineens veel extra zuurstof krijgt. Toen ik eenmaal met de juiste sleutel voor de deur stond, was de brandweer al bezig met blussen."

In de loods stonden ook gasflessen, waardoor de brandweer het vuur vanaf buiten moest bestrijden. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker werden ingezet. De omgeving werd direct afgesloten voor de veiligheid. De brandweer wist de vlammen uiteindelijk te temmen door te blussen en de toevoer van zuurstof zoveel mogelijk af te knijpen.

Nuchter

Perry vermoedt dat de brand is ontstaan in een oldtimer die pas net bij hem binnenstond. "Die hadden we op de brug gezet omdat de accu leeg was. Daar waren we mee bezig. Normaal kom ik altijd terug als een accu onder stroom staat, maar nu sloegen al snel de vlammen door het dak." Het gaat volgens hem om een zeldzame '93 Thunderbird Super Coupe. "Een V6 met een supercharger erop. Waarschijnlijk is het daar begonnen, we zullen het wel horen van de brandweer."

Hoewel de schrik groot is, blijft Perry opvallend nuchter. "Je kan er nou toch niks meer aan doen, hè?" zegt hij. "Gelukkig is er nog een heleboel dat wel gered kon worden, het komt wel weer goed." Hoe groot de totale schade is, wordt later duidelijk.