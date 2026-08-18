Bewoonster overleden bij woningbrand in Dussen

Bij een woningbrand in het Noord-Brabantse Dussen is maandagavond een vrouw overleden. Het slachtoffer was de bewoonster van het huis aan de Craeyweer, meldt de politie.

De hulpdiensten werden rond 18.30 uur opgeroepen voor de brand. Volgens Omroep Brabant ging een rookmelder af en kwam er rook uit de woning. Buren zouden daarop de woning zijn binnengegaan. Volgens de regionale omroep vonden zij de vrouw op een brandend bed.

De hulpdiensten kwamen vervolgens ter plaatse. De vrouw overleefde de brand niet.

Geen sprake van misdrijf

De politie heeft onderzoek gedaan naar de woningbrand. Daaruit is volgens de politie gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.

Over de identiteit van de overleden vrouw doet de politie geen verdere uitspraken.