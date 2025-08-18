Terug

Grote brand in meerdere huizen in Deurne, NL-Alert verzonden

Brand

Vandaag, 16:17

Aan de Maassingel in Deurne woedde maandagmiddag een brand in een woning. Het vuur verspreidde zich snel, waardoor vier huizen vlam vatte. Iets na 15.00 uur was de brand onder controle. Alle vier de huizen zijn onbewoonbaar verklaard.

De brandweer probeerde verdere uitbreiding te voorkomen en zette daarvoor vier blusvoertuigen in. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zijn er drie gewonden gevallen. De drie hadden rook ingeademd.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Daarom werd ook een NL-Alert verstuurd waarin omwonenden werden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Voor mensen die zijn getroffen door de brand is opvang geregeld.

Hart van Nederland/ANP

